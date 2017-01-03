На річці у Червонограді залишились зимувати лебеді

На річці Західний Буг у Червонограді залишились зимувати лебеді. Громадські активісти просять приносити пернатим їжу

Про це повідомили у соцмережах небайдужі люди.

“Лебеді залишилися зимувати у Червонограді. На даний час вони себе добре почувають. Але основним моментом є харчі, які їм потрібні!!! Усіх небайдужих прошу приносити їм харчі. Лебеді йдуть до людей, їдять з рук. Люди годують їх переважно хлібом. У снігову та вітряну погоду лебеді ховаються у очеретах, коли розпогодиться, то плавають по річці Західний Буг.

Скоро свята,на Різдво будуть морози до – 20. Хто врятує їх від перехолодження?” – написала на своїй сторінці у Фейсбук Галина Миньок.