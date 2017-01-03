На Погулянці знищили дві нещодавно висаджені ялинки

Шкода, завдана парку, становить 6 120 гривень

У період від 30 грудня до 2 січня у лісопарку «Погулянка» невідомі знищилидві2 ялинки, висаджені наприкінці 2016 року. Ймовірно, зробили це з метою «святкування» Нового року, повідомляють у міському управлінні екології та ландшафтного планування.

За фактом правопорушення дирекція ДП «Личаків Парк» скерувала заяву до Личаківського райвідділу поліції з проханням встановити та притягнути до відповідальності правопорушника.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року департамент містобудування ЛМР закупив та висадив у парках Львова понад 200 саджанців. Основним акцентом під час висадки було збереження видів та кількості рідкісних, екзотичних і реліктових видів дерев у парках міста, серед яких айлант високий, гледичія колюча, гледичія звичайна, бархат амурський, карагана дерев’яниста (форма плакуча), каштан Бріотті, метасеквойя китайська та інші.

Департамент містобудування Львівської міської ради закликає до пильності усіх громадян, які відпочивають у парках, та у разі зауваження зрізки дерев у парках міста повідомляти поліцію й управляння екології та ландшафтного планування за номерами телефону 102 і 297-57-55 відповідно.