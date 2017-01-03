На Львівщині затверджено 100% місцевих бюджетів на 2017 рік

У Львівській області затвердили усі місцеві бюджети на 2017 рік. Зокрема в цілому ухвалено 667 бюджетів усіх рівнів.

Про це повідомив директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

За його словами, із загальної кількості найбільше затверджено сільських бюджетів – 554. Також прийнято 22 бюджети об’єднаних територіальних громад. Серед інших – 30 селищних бюджетів, 20 районних бюджетів, 31 міський бюджет міст районного значення, 9 міських бюджетів міст обласного значення.

Нагадаємо, обласний бюджет на 2017 рік у розмірі майже 13 мільярдів гривень затвердили ще 22 грудня. Основними пріоритетами наступного бюджетного року будуть: дорожнє будівництво, енергозбереження, екологія, освітлення населених пунктів та мікропроекти місцевого розвитку.