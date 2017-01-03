На Львівщині унаслідок зіткнення “ГАЗ-24” і рейсового автобуса загинув водій легковика

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 січня, о 17:20, на автодорозі Львів – Жидачів поблизу с. Заріччя Жидачівського району.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Водій автомобіля “Газ-24”, 1971 року народження, житель с. Заріччя, рухаючись в напрямку села Заріччя, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення із рейсовим автобусом “Калуш – Львів”. На момент аварії в автобусі перебували 29 пасажирів, йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці, пасажири рейсового автобуса не постраждали.

Тіло загиблого доправлено до моргу Жидачівської ЦРЛ.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлено. Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.