На Львівщині раніше судимий 44-річний чоловік убив 37-річного односельчанина

Про це зловмисник зізнався своєму приятелеві наступного дня після скоєння вбивства

У Миколаївське відділення поліції 31 грудня близько 14.00 звернувся 43-річний мешканець району, котрий повідомив, що раніше судимий односелець зізнався йому у вчиненні вбивства.

За словами заявника, сталося це 30 грудня близько 17.00, коли знайомий перебував у будинку 37-річного мешканця села. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Гість схопив металевий цвяходер і завдав господареві кілька ударів по голові.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, виявила тіло загиблого, яке відправили на експертизу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Підозрюваного у скоєнні вбивства 44-річного жителя села затримали в порядку ст. 208 КПК України. Проводиться досудове розслідування.