На Львівщині «накрили» міні-завод із виготовлення фальсифікованого цементу (фото, відео)

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області припинили незаконне виробництво контрафактного цементу, який зловмисники видавали за продукцію відомого виробника

Підпільний цех виробничою потужністю до п’ятдесяти тонн на добу був розташований в орендованих складських приміщеннях на території Миколаївського району. На технологічному обладнанні зловмисники промисловим способом і без дотримання відповідних стандартів виготовляли будівельний фальсифікат. Далі його фасували у мішки з нанесеними логотипами відомого виробника та продавали.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад чотириста тонин фасованого в мішки готового фальсифікованого цементу, понад вісімдесят тонн підготовленої цементної суміші, а також сімдесят тисяч гривень готівкою, виручених від продажу вже готової продукції.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 зн.3 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.

За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 тисяч грн.) із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років із конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Тривають слідчі дії, призначено низку експертиз.