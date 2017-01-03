На Львівщині на хабарі взяли працівницю Державної міграційної служби (фото)

Головний спеціаліст Державної міграційної служби України у Львівській області за прискорену видачу біометричних паспортів вимагала неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч гривень

Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

Сьогодні, 3 січня, оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області спільно зі слідчими Національної поліції України та прокуратури Львівської області затримали зловмисницю під час отримання нею неправомірної вигоди.

Сумою у розмірі 6 тисяч гривень посадовець оцінила оформлення трьох біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, встановлюється коло осіб, які можуть бути причетними до розподілу коштів. Вирішується питання щодо обрання посадовцю міри запобіжного заходу.

Фото: департамент захисту економіки Національної поліції України.