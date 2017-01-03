На Львівщині двоє чоловіків, погрожуючи розправою, відібрали у 18-річного хлопця автомобіль

Працівники Старосамбірського відділення поліції розшукали «Фольксваген Пасат» та затримали зловмисників, які, погрожуючи зброєю, посеред дороги відібрали автомобіль у власника.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Старосамбірське відділення поліції 1 січня, близько 19.00, по допомогу звернувся 18-річний мешканець одного зі сіл району. Хлопець розповів, що того вечора він, керуючи власним автомобілем «Фольксваген Пасат В5», став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Поблизу міста Хирів його автомобіль зіткнувся з таким самим «Фольксвагеном», що виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП автомобілі отримали незначні технічні пошкодження.

Далі, за словами потерпілого, з машини вийшли двоє чоловіків, котрі вимагали у нього грошову компенсацію за заподіяні збитки, а коли він відмовився платити, дістали предмет, схожий на автомат, та, погрожуючи розправою, наказали віддати їм ключі від машини. Потім один з зловмисників сів у його «Пасат» та разом з товаришем двома автомобілями поїхали з місця події.

Правоохоронці встановили особи зловмисників – ними виявились двоє місцевих мешканців віком 22 та 23 роки. Автомобіль заявника вони заховали у гаражі, де його і виявили поліцейські.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.