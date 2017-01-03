Львівські митники запобігли спробам незаконного переміщення зброї та наркотичних засобів

Сьогодні,03.01.2017 року, працівники Львівської митниці виявили три факти протиправних діянь, що містять ознаки злочину.

Про це інформує прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

Так, у пункті пропуску «Краковець – Корчова» у напрямі «виїзд з України» під час митного контролю в одному з автомобілів під керуванням громадянина України виявлено ніж, пістолет та патрон калібру 30,06. В іншому автомобілі, під керуванням громадянина Польщі, службовий собака Альфа серед особистих речей подорожнього занюхав 60 таблеток «Lexotam».

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У пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» працівники митниці виявили підроблене доручення на право тимчасового користування транспортним засобом «OPEL VECTRA». Ним під час в’їзду в Україну намагався скористатись громадянин України, 1984 р.н., мешканець Волинської обл.

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В усіх випадках до правоохоронних органів надіслано повідомлення про протиправні діяння та передано заборонені предмети.

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Фото: ГУ ДФС у Львівській області

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