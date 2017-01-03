Львів’ян запрошують на йорданську купіль у парк “Горіховий гай”

19 січня, з 09.00, в парку «Горіховий гай» пройде вже традиційна купіль на Йордана, а о 12.00 відбудеться освячення води.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Для комфортного пірнання для відпочивальників буде організовано зони обігріву, роздягальні, гарячий чай та інші зручності. Також цілий день будуть лунати святкові колядки у виконанні дитячих колективів.

Враховуючи минулорічний ажіотаж, на озері буде вирізано декілька ополонок для занурення.

«Вже третій рік поспіль запрошуємо людей на купіль в парк “Горіховий гай”, створюючи для цього умови. Ми розуміємо, що у Львові і області є багато озер, і люди вже мають традиції з року в рік їздити в одні і ті ж місця. Але минулий рік показав, що звички можуть змінюватися, і дуже приємно, що в 2016 році на озері була величезна кількість людей. Стільки людей на Йордана парк не бачив ніколи. Враховуючи минулорічний досвід, цьогоріч буде вирізано три ополонки, що пришвидшить пірнання і не змусить людей очікувати на березі», – зазначив Андрій Породко, директор Львівського кіноцентру (Lviv Film Center).