Громадськість просять долучатись до підготовки Стратегії розвитку бізнесу Львівщини

Цьогоріч на Львівщині планують розробити Стратегію розвитку малого та середнього бізнесу на 2017-2021 роки. Підготовку цього документу здійснюватиме Львівська обласна державна адміністрація спільно із Програмою USAID “Лідерство в економічному врядуванні”.

Про це повідомили у департаменті економічної політики ЛОДА.

До підготовки Стратегії розвитку бізнесу у Львівській області на наступні чотири роки запрошують і громадські організації підприємницького спрямування. Зокрема, представники громадськості можуть надсилати свої пропозиції щодо участі до 16 січня 2017 року на електронну адресу: torg.loda@gmail.com.