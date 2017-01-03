Духовий оркестр Львівської духовної семінарії Святого Духа виступить у Гарнізонному храмі

8 січня 2017 року, після Літургії, о 13:00, парафіяни та гості Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла УГКЦ матимуть можливість музично долучитись до молитви із духовим оркестром Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ.

Про це повідомляє сайт Духовна велич Львова.

Духовенство храму щиро запрошує долучатись до торжественного відзначення народження Спасителя.

Оркестр Львівської Духовної Семінарії Святого Духа є однією із найстарших організацій. Він є спадкоємцем традицій, коріння якого сягає ще 1880 року. До Другої світової війни колектив був симфонічним і брав активну участь у громадському житті Львова та Галичини. У сорокових роках XX століття радянська влада закрила семінарію і оркестр на деякий час припинив своє існування.

Велику втіху та радість багатьом вірним Української Греко-Католицької Церкви приносить духовий оркестр Львівської Духовної Семінарії Святого Духа. Відновлено його за благословенням ректорату семінарії весною 2001 року. Першим організатором та керівником оркестру був брат Павло Миць, випускник Тернопільського музичного училища ім. Соломії Крушельницької.

З 2005 року керівником оркестру є Адріян Леськів.