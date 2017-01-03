Департамент паливно-енергетичного комплексу ЛОДА шукає кадри

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців.

Зокрема, у департаменті ПЕК шукають:

– провідного спеціаліста відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу;

– провідного спеціаліста відділу організації впровадження програм енергозбереження управління енергозбереження.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.

Посадові оклади працівників визначені постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №292.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

-копію паспорта громадянина України;

-письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;

-письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

-копію (копії) документа (документів) про освіту;

-заповнену особову картку встановленого зразка;

-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413 (а) до 17 січня 2017 року.

Контактний тел: 2612191, 2999237

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням: http://nads.gov.ua/page/lvivska-oblast