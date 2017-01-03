Де перепоховати прах Олександра Олеся, вирішуватимуть його родичі

У Празі примусово ексгумували прах відомого українського письменника, громадського діяча Олександра Олеся

Про це “Львівська газета” дізналася з facebook-сторінку голови Української Всесвітньої Координаційної Ради Михайла Ратушного.

Як додає пан Ратушний, тривалий час утримування могили на цвинтарі оплачував Володимир Михайлишин, активіст української громади в Празі, але декілька днів тому він помер. Його син, що проживає в Канаді, ексгумував тіло Олександра Олеся, щоб поховати в цю ж могилу свого батька.

Новина про примусову ексгумацію останків відомого українця спричинила бурхливу реакцію в Україні та за кордоном.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй facebook-сторінці зазначив, що Олександр Олесь має бути перепохований в Україні. Найкраще місце для цього, на його думку – алея почесних поховань на Лук’янівському кладовищі.

Водночас В’ятрович додав, що вирішення цієї конкретної проблеми не вирішує проблему загалом. «По цілому світі розкидані могили визначних українців. Частина з них залишиться на місці і потребуватиме спільної опіки місцевих українських громад і української держави. Частину слід буде перепоховати в Україні через неможливість опікуватися на місці теперішнього поховання. А щодо найвизначніших українців наша держава сама має ініціювати їх повернення на рідну землю для поховання у Національному пантеоні» – переконаний голова УІНП.

«Прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі за згоди його родичів», – вважає прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. І також додає, що ця ситуація знову підняла на поверхню питання створення українського пантеону у столиці України.



«Зараз МЗС вживає усіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання у Чехії. У свою чергу, уряд виділить всі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів до Києва. При Міністерстві культури України буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців», – додав Гройсман.

Міністерство закордонних справ України через Посольство України в Празі вживає заходів задля збереження та подальшого перепоховання ексгумованих останків Олександра Олеся та його дружини. Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України у звʼязку з ситуацією навколо ексгумації останків Олександра Олеся та його дружини.

У МЗС зазначили, що після втручання Посольства України останки Олександра Олеся та дружини перемістили до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів Олександра Олеся, які проживають у Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків.

Після відповідного рішення Посольство України в Празі вживатиме всіх заходів для належного перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини.

МЗС України тримає питання перепоховання Олександра Олеся на особливому контролі.