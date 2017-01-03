Біля Львова автобус збив на “зебрі” жінку

55-річна жінка від отриманих травм загинула на місці

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 січня, о 17:40, у селі Старе Село Пустомитівського району.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА,водій АТП “Рогатин Авто”, керуючи автобусом “Еталон”, 1966 року народження, житель м. Рогатин, сполученням “Львів-Рогатин”, на пішоходному переході скоїв наїзд на жінку, 1962 року народження, яка від отриманих травм померла на місці події.

Тіло загиблої доправлено до моргу м. Львова.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.