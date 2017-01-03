На Львівщині від грипу померло двоє дітей і троє дорослих

Хоча загалом хворих на грип в області трохи поменшало

Карантин і канікули зробили добру справу – хворих на грип і ГРВІ на Львівщині поменшало. Минуло тижня захворіло 28 864 особи, що на 1 373 особи менше, порівняно з попереднім тижнем.

Менше хворих стало й у Львові, хоча не набагато. У місті минулого тижня захворіло 10 035 осіб, що менше, порівняно з попереднім тижнем, на 12 осіб.

За даними Львівського обласного лабораторного центру, епідемічний ріст захворюваності спостерігається на 26 територіях області. Перевищення епідпорогів зареєстровано у Сколівському, Старосамбіврському, Яворівському, Сокальському, Городоцькому, Стрийському, Кам’янко-Бузькому, Буському, Миколаївському, Перемишлянському, Пустомитівському, Жовківському, Самбірському, Золочівському, Радехівському, Бродівському, Мостиському, Дрогобицькому районах, а також у містах Стрий, Борислав, Червоноград, Львів, Самбір, Дрогобич, Трускавець.

Вірусологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» дослідила 116 зразків матеріалу від хворих із підозрою на грип і ГРВІ, у 37 осіб (32%) визначені РНК вірусів грипу типу А.

В області зареєстровано п’ять летальних випадків: померла однорічна дитина у Буському районі, чотирирічна – у Стрию, та троє жінок з Жовківського, Золочівського та Радехівського районів. У чотирьох випадках встановлено, що вони хворіли на грип типу А(H3N2). П’ятий випадок (Радехівський район) ще досліджують.

Хоч грип і ГРВІ трішки сповільнили темп розповсюдження, лікарі радять не розслаблятися, адже пік захворюваності ще попереду. Зростання можливе після канікул, коли діти підуть до школи, з піком у лютому.

7 простих правил, які зменшать ризик захворіти на грип

Якщо ви не встигли вакцинуватися від грипу, то ці шість простих правил, за словами медиків, суттєво зменшать ризик підхопити вірус грипу.

Вірус передається від людини до людини, тож уникайте близького контакту з людьми, які хворіють на застуду, мають нежить або кашель. Відкладіть до кращих часів відвідування заходів, де є велике скупчення людей. Частіше мийте руки з милом. Це допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі. Обов’язково видавайтеся до цієї процедури після відвідування людних місць, громадського транспорту. Привчіть себе не торкатися руками обличчя. Очі, рот та ніс для мікробів і вірусів —як вхідні двері. На руках дуже багато мікробів, тож, торкаючись обличчя, ви збільшуєте їхні шанси потрапити в організм. Ретельно очищайте і дезинфікуйте поверхні, до яких часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий. Стежте за достатньою кількістю сну, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води і споживайте вітамінну їжу. Якщо захворіли самі — залишайтеся вдома. Якщо знехтуєте цим правилом, то й собі заробите ускладнення, й вірус розповсюдите, і вкладете у ліжка колег, знайомих і незнайомих людей. Якщо хвороба застала зненацька й вам доведеться добиратися додому громадським транспортом, дотримуйтеся елементарних правил при чханні і кашлі – прикривайте ніс і рот серветкою чи хустинкою. Під час кашлю та чхання грип поширюється надзвичайно швидко, й усі, хто перебуває в радіусі 2 м від вас, можуть заразитися. Нема з собою серветки? Тоді кашляйте не в долоню, а в лікоть. Стежте за температурою повітря в квартирі. Віруси довго зберігаються в сухому теплому і нерухомому повітрі і майже миттєво гинуть прохолодному, вологому і рухомому повітрі. Гуляти ж можна скільки завгодно, але подалі від скупчення людей. Підхопити вірус під час прогулянки практично нереально.

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Коли потрібно викликати лікаря?

За словами відомого педіатра Євгена Комаровського, при хворобах завжди варто викликати лікаря. Але це нереально. Проте є ситуації, коли звертатися до лікаря слід обов’язково. Ось вони:

– відсутність поліпшення на четвертий день хвороби,

– підвищена температура тіла на сьомий день хвороби,

– погіршення після покращення,

– виражена тяжкість стану при помірних симптомах ГРВІ;

– поява ізольовано або в поєднанні: блідості шкіри; спраги, задишки, інтенсивного болю, гнійних виділень;

– посилення кашлю, зниження його продуктивності; глибокий вдих призводить до нападу кашлю;

– при підвищенні температури тіла не допомагають, практично не допомагають або дуже ненадовго допомагають парацетамол та ібупрофен.

Коли лікар потрібний терміново: