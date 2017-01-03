На Львівщині від грипу померло двоє дітей і троє дорослих

Хоча загалом хворих на грип в області трохи поменшало
Карантин і канікули зробили добру справу – хворих на грип і ГРВІ на Львівщині поменшало. Минуло тижня захворіло 28 864 особи, що на 1 373 особи менше, порівняно з попереднім тижнем.
Менше хворих стало й у Львові, хоча не набагато. У місті минулого тижня захворіло 10 035 осіб, що менше, порівняно з попереднім тижнем, на 12 осіб.
За даними Львівського обласного лабораторного центру, епідемічний ріст захворюваності спостерігається на 26 територіях області. Перевищення епідпорогів зареєстровано у Сколівському, Старосамбіврському, Яворівському, Сокальському, Городоцькому, Стрийському, Кам’янко-Бузькому, Буському, Миколаївському, Перемишлянському, Пустомитівському, Жовківському, Самбірському, Золочівському, Радехівському, Бродівському, Мостиському, Дрогобицькому районах, а також у містах Стрий, Борислав, Червоноград, Львів, Самбір, Дрогобич, Трускавець.
Вірусологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» дослідила 116 зразків матеріалу від хворих із підозрою на грип і ГРВІ, у 37 осіб (32%) визначені РНК вірусів грипу типу А.
В області зареєстровано п’ять летальних випадків: померла однорічна дитина у Буському районі, чотирирічна – у Стрию, та троє жінок з Жовківського, Золочівського та Радехівського районів. У чотирьох випадках встановлено, що вони хворіли на грип типу А(H3N2). П’ятий випадок (Радехівський район) ще досліджують.
Хоч грип і ГРВІ трішки сповільнили темп розповсюдження, лікарі радять не розслаблятися, адже пік захворюваності ще попереду. Зростання можливе після канікул, коли діти підуть до школи, з піком у лютому.
7 простих правил, які зменшать ризик захворіти на грип
Якщо ви не встигли вакцинуватися від грипу, то ці шість простих правил, за словами медиків, суттєво зменшать ризик підхопити вірус грипу.
- Вірус передається від людини до людини, тож уникайте близького контакту з людьми, які хворіють на застуду, мають нежить або кашель. Відкладіть до кращих часів відвідування заходів, де є велике скупчення людей.
- Частіше мийте руки з милом. Це допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі. Обов’язково видавайтеся до цієї процедури після відвідування людних місць, громадського транспорту.
- Привчіть себе не торкатися руками обличчя. Очі, рот та ніс для мікробів і вірусів —як вхідні двері. На руках дуже багато мікробів, тож, торкаючись обличчя, ви збільшуєте їхні шанси потрапити в організм.
- Ретельно очищайте і дезинфікуйте поверхні, до яких часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий. Стежте за достатньою кількістю сну, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води і споживайте вітамінну їжу.
- Якщо захворіли самі — залишайтеся вдома. Якщо знехтуєте цим правилом, то й собі заробите ускладнення, й вірус розповсюдите, і вкладете у ліжка колег, знайомих і незнайомих людей.
- Якщо хвороба застала зненацька й вам доведеться добиратися додому громадським транспортом, дотримуйтеся елементарних правил при чханні і кашлі – прикривайте ніс і рот серветкою чи хустинкою. Під час кашлю та чхання грип поширюється надзвичайно швидко, й усі, хто перебуває в радіусі 2 м від вас, можуть заразитися. Нема з собою серветки? Тоді кашляйте не в долоню, а в лікоть.
- Стежте за температурою повітря в квартирі. Віруси довго зберігаються в сухому теплому і нерухомому повітрі і майже миттєво гинуть прохолодному, вологому і рухомому повітрі. Гуляти ж можна скільки завгодно, але подалі від скупчення людей. Підхопити вірус під час прогулянки практично нереально.
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Коли потрібно викликати лікаря?
За словами відомого педіатра Євгена Комаровського, при хворобах завжди варто викликати лікаря. Але це нереально. Проте є ситуації, коли звертатися до лікаря слід обов’язково. Ось вони:
– відсутність поліпшення на четвертий день хвороби,
– підвищена температура тіла на сьомий день хвороби,
– погіршення після покращення,
– виражена тяжкість стану при помірних симптомах ГРВІ;
– поява ізольовано або в поєднанні: блідості шкіри; спраги, задишки, інтенсивного болю, гнійних виділень;
– посилення кашлю, зниження його продуктивності; глибокий вдих призводить до нападу кашлю;
– при підвищенні температури тіла не допомагають, практично не допомагають або дуже ненадовго допомагають парацетамол та ібупрофен.
Коли лікар потрібний терміново:
- втрата свідомості;
- судоми;
- ознаки дихальної недостатності (утруднене дихання, задишка, відчуття нестачі повітря);
- інтенсивний біль де завгодно;
- навіть помірний біль в горлі за відсутності нежиті (біль у горлі + сухий ніс – це часто симптом ангіни, яка вимагає лікаря і антибіотиків);
- навіть помірний головний біль у поєднанні з блювотою;
- набряклість шиї;
- висип, який не зникає при натисканні на неї;
- температура тіла вище 39 ° С, яка не починає знижуватися через 30 хвилин після застосування жарознижуючих засобів;
- будь-яке підвищення температури тіла у поєднанні з ознобом і блідістю шкіри.