Унаслідок пожежі на Городоцькій отруїлася продуктами горіння літня жінка

Пожежа сталася вчора, 1 січня, у квартирі трьохповерхового житлового будинку на вулиці Городоцькій

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, загорання спричинило сильне задимлення у квартирі. Унаслідок пожежі отруїлася продуктами горіння жінка 1929 року народження. Рятувальники винесли літню жінку на свіже повітря та передали медикам для надання подальшої допомоги. Потерпілу в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню.

Пожежу локалізували о 04:52, повністю ліквідували о 04:54 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м.

На місці події працювали вогнеборці ДПРЧ-2 м. Львів. Причину виникнення займання встановлюють.