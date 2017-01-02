Унаслідок ДТП на Львівщині загинув 39-річний водій

ДТП сталася вчора, 1 січня о 16:35 на автодорозі «Львів – Рава-Руська» неподалік с. Кам’янка-Липник Жовківського району

Як повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, зіткнулися автомобіль Seat Toledo (водій – 1977 року народження, житель с. Шабельня Жовківського району) й автомобіль BMV320 (водій – 1986 року народження, житель м. Рава-Руська).

Унаслідок події водій автомобіля Seat Toledo загинув на місці події, його тіло доправили в морг Жовківської ЦРЛ.

Ще двоє людей отримали травми. Водія ВМV320 госпіталізували в Рава-Руську районну лікарню. Пасажир автомобіля ВМV320 1992 року народження, мешканця м. Рава-Руська Жовківського району, госпіталізували в реанімаційне відділення Жовківської ЦРЛ. Стан постраждалих на 06:00 сьогодні, 2 січня, важкий.

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.