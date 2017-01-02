Українців попередили про можливі труднощі на рейсах в ОАЕ

Громадян України, які планують подорожі до Об’єднаних Арабських Еміратів, попередили про можливість скасування чи затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування наступних рейсів

Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.

“Починаючи з 29 грудня 2016 року через складні погодні умови (густий туман) в аеропортах м. Дубай та Шарджа (ОАЕ) було скасовано або перенесено велику кількість рейсів. За інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, існує висока вірогідність продовження протягом найближчих днів складних погодних умов”, – йдеться у повідомленні.

Консульство України в м. Дубай та Посольство України в ОАЕ продовжує тримати зазначене питання на контролі та вживає заходів з метою захисту прав та інтересів громадян України.

Посольство України в ОАЕ поінформувало про ситуацію в аеропортах країни Міністерство інфраструктури України, аеропорти “Бориспіль”, “Київ”, “Одеса”, представництва авіакомпаній в Україні – “Міжнародні авіалінії України”, “AirArabia” та “FlyDubai”.