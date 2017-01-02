У Туреччині заарештували вісім підозрюваних у нападі в Стамбулі

В антитерористичній поліції Туреччини повідомляють, що заарештували вісім підозрюваних у кривавому нападі в Стамбулі, внаслідок якого загинули 39 людей.

Нагадаємо, нападник відкрив вогонь у клубі Reina в новорічну ніч. На той момент там були близько 600 людей.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання “Ісламська держава”.

У заяві групи сказано, що атаку здійснив “героїчний солдат”.

Є припущення, що бойовики здійснили це у відповідь на турецькі військові дії проти бойовиків “ІД” в Сирії.

Стали відомі і подробиці терористичного акту.

За повідомленнями, нападник прибув до дорогого клубу в таксі, витяг із багажника рушницю і рушив до входу.

Біля дверей він убив охоронця і турагента. Далі відкрив вогонь по людях у клубі.

Стрілянина тривала близько семи хвилин, після чого чоловік зняв верхній одяг і утік, скориставшись хаосом.

Спершу повідомлялося, що нападник був у костюмі Санта-Клауса, але згодом прем’єр країни спростував цю інформацію.

Нападника досі шукають, повідомив міністр внутрішніх справ Сулеймен Сойлу.

Серед жертв стрілянини були іноземці, зокрема громадяни Саудівської Аравії, Ізраїлю, Росії, Тунісу, Лівану, Лівії, Йорданії, Франції та Бельгії.

Ідентифікація тіл триває, але українців, за попередніми даними, серед загиблих немає, кажуть в українському МЗС.

Джерело: ВВС Україна