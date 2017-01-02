У Сколівському районі правоохоронці затримали автовикрадача

У перший день нового року працівники Сколівського відділення поліції затримали раніше судимого зловмисника, який викрав автомобіль у мешканця Сколе

У Сколівське відділення поліції 1 січня близько 07.50 за допомогою звернувся 42-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що кілька хвилин тому невідомий чоловік незаконно заволодів його автомобілем ВАЗ 2106, який зберігався на подвір’ї під навісом.

На місце події виїхала група реагування та слідчо-оперативна група. На автодорозі Київ-Чоп біля села Дубина правоохоронці побачили викрадений автомобіль та розпочали переслідування. Оскільки на вимоги зупинитися водій не реагував, поліцейські вирішили примусово зупиняти транспортний засіб.

За кермом «Жигулів» перебував 23-річний раніше судимий мешканець міста Сколе. У зловмисника правоохоронці вилучили газовий пістолет, який скерували на експертизу, а його самого затримали в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Триває досудове розслідування.