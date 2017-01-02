У Львові відзначили 108-й день народження Бандери

У неділю, 1 січня, на Львівщині з нагоди 108-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери відбулись урочисті заходи, участь у яких взяли представники влади та громадськості

Зокрема, біля пам’ятника Степану Бандері, що на пл. Кропивницького, відбулось урочисте віче. Керівництво області та міста поклало квіти до підніжжя пам’ятника Герою України.

«Добре, що в нашій історії є людина, що може нас усіх зібрати і згуртувати. Особливо тих, хто пам’ятає славну боротьбу воїнів УПА і знає, якою складною була боротьба за долю України у середині ХХ століття. Якби не боротьба ОУН та УПА, для яких українська ідея була понад усе, не було б відновлення незалежної України на початку дев’яностих років. Не було б і сучасного покоління, котре зі зброєю в руках, захищає нашу державу зараз на сході України, – наголосив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. – Ми всі пам’ятаємо, що з часів відновлення незалежності України національна ідея поширилась із заходу країни на її схід. І сьогодні українці з усіх регіонів захищають свою державу від агресора. Ці 25 років незалежності України, які і національна ідея ОУН має нагадувати нам, що ми переможемо лише тоді, коли будемо єдині».

«…Сьогодні важко спрогнозувати, яким буде завтрашній день в Україні, в світі. Все дуже швидко змінюється. Але я знаю одне: якщо ми будемо мати в серці гідність, то нас буде поважати та шанувати весь світ. 25 років незалежності. Сьогоднішня наша незалежність стоїть на плечах всіх наших провідників та героїв, які віддавали своє життя. Вони всі вірили в добро, в перемогу. Але ми тут, живучи на цій землі, повинні їхні мрії впроваджувати в життя. Ми не маємо права на спокій. 25 років – це дуже зрілий вік, коли людина починає втрачати ілюзії. В нас дуже багато було ілюзій за останні роки та десятиліття. Ми вірили, що станеться диво, хтось за нас з вами буде працювати, Америка поможе, Європа поможе, всі поможуть. Можливо й так, якщо ми самі собі поможемо, якщо ми будемо мати повагу та гідність. Це наше місто, це наша країна. Хочу подякувати всім вам, що так численно сьогодні прийшли в цей перший день нового року. Це дуже знаменно, щоб сьогодні зробити твердий крок вперед, щоб бути прикладом для своєї сім’ї, для дітей, для працівників та друзів. Кожен з нас, хто хоче змінити цей світ, повинен змінювати себе», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Опісля покладання квітів відбулася спільна молитва. На завершення заходів хор «Золоті літа» громадської організації «Золоті роки» виконав марш українських націоналістів «Зродились ми великої години».