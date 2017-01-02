У Львові покажуть «Казку про Серце»

Благодійна вистава-казка заради дітей із хворобами серця відбудеться у Львові

Незвична музична вистава «Казка про Серце» за участю відомих акторів, естрадних зірок та маленьких артистів відбудеться 23 січня 2017 р. в Національному академічному українському драматичному театрі ім. М.Заньковецької.

Головна особливість вистави – в ній уперше візьмуть участь юні таланти, зокрема і діти із захворюваннями серця. Саме заради вирішення їхніх потреб і було задумано проект.

Участь у виставі візьмуть актори драматичного театрі ім. М.Заньковецької Мар´яна Фехтель та Олесь Федорченко. До проекту долучилися і зірки – ролі у виставі виконуватимуть Андріана, Славця, учасники гурту «Роги» а також телеведучий Олег Пригода. Ініціатор вистави – Благодійний фонд «Серце дитини». Художник-постановник Наталія Тарасенко, автор – Наталія Писаренко. Сприяє проекту і Львівська обласна рада та її голова Олександр Ганущин.

В основі казки – мотиви відомих казок народів світу. «Розповімо про те, що в нашому житті є місце для дива. І що любов, добро і співчуття – саме ті чарівники, які запалюють надію, допомагаючи знайти вихід із найважчих ситуацій, – розповідає про проект голова правління Фонду «Серце дитини» Тетяна Ящун. – Ніхто не має залишатися наодинці зі своєю бідою. Саме віра в це допомагає дітям із вадами серця боротися з недугою, жити і розвиватися спільно з ровесниками, тішачи батьків».

Кошти з продажу квитків на виставу підуть на створення Інтернет-сайту, з допомогою якого відбуватиметься координація допомоги дітям із серцевими захворюваннями. «З болем констатуємо, що таких дітей стає щоразу більше, а тому інформаційна та координаційна допомога стає гострою необхідністю в ситуації, коли кожна хвилина життя маленької дитинки на вагу золота», — каже Тетяна Ящун.

«Проведення музичної вистави «Казка про Серце» – це перший крок нашого Фонду в Новому році, який наблизить надання допомоги кардіохворим дітям та їх родинам, – кажуть організатори. – Всі учасники проекту сподіваються на допомогу небайдужих і щирих людей, які можуть підтримати Богоугодну справу, і, приєднавшись до акторів, співаків і музикантів, подарувати своїм дітям новорічну казку, а кардіохворим дітям – надію, віру в добро і любов»!

Довідка. Благодійний фонд «Серце дитини» заснували 2015 року батьки кардіохворих дітей. Подружжя на власному досвіді дізналося, як буває, коли з хворим немовлям опинитися сам на сам із бідою. Коли пошук інформації про діагностику та пошук коштів на лікування повністю лягає на плечі самих батьків. Фонд є партнером польського фонду «Serce Dziecka», який надає допомогу кардіохворим діткам у Польщі впродовж 10 років.

Фонд поширює матеріали про методи лікування захворювань серця у дітей, інформує про медичні заклади України та інших держав, де можна отримати діагностику та лікування. Координує дії з організації скерування дітей на діагностику та лікування. Надає допомогу у післяопераційній реабілітації, забезпечуючи апаратами для домашнього медичного контролю стану хворих. Надає психологічну допомогу родинам, проводячи спеціалізовані заняття з фахівцями, організовуючи спілкування та спільний відпочинок дітей з вадами серця.

У 2016 році Благодійний фонд «Серце дитини» уже реалізував низку благодійних заходів. Спільно з громадською організацією «Вогонь сердець» у Львівському національному академічному театрі опери і балету ім. Соломії Крушельницької відбувся благодійний концерт. Фондом також було проведено доброчинний аукціон, Свято Меланки спільно з Лікарським товариством та благодійна виставка художниці Роксолани Йолич.

Отримані кошти від проведення цих заходів (загалом 184 тис. грн.) було скеровано на купівлю кардіомонітора для лікарні ОХМАТДИТ, на ремонт та облаштування в цій лікарні кімнати медичного огляду дітей, кімнати дитячого дозвілля та кухні для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Також було проведено міжнародну медичну конференцію “Дитяча кардіологія для всіх” та здійснена фінансова та координаційна підтримка важкохворого новонародженого хлопчика Левицького Тараса (з інформацією про здійснені заходи з фото- та відео фіксацією можна ознайомитися на сторінці Фонду у Фейсбуці).

У планах Фонду на 2017 рік проведення навчальних зустрічей-конференцій для батьків, в родинах яких є кардіохворі діти, реабілітація у відповідних кліматичних умовах хворих дітей з залученням реабілітологів–остеопатів, психологів та інших спеціалістів, закінчення ремонту в кардіопалаті лікарні Охмадит, придбання трьох інфозуматів (контрольована електронікою, а тому проста для медперсоналу і безпечна для пацієнтів інфузійна помпа для інтенсивної терапії і анестезії).

Контактний телефон Фонду: (067) 672-53-62