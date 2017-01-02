У Бориславі поліцейські спіймали крадія

Як встановили працівники Бориславського відділення поліції, 35-річний уродженець Ужгорода перебуває в розшуку за скоєння грабежу

До Бориславського відділення поліції 1 січня звернулася пор допомогу 29-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько другої ночі з її квартири викрали сумочку, в якій були мобільний телефон «HTC», два флеш-накопичувача та ключі від квартири.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний уродженець міста Ужгорода, який перебуває у розшуку за скоєння грабежу. Речові докази у зловмисника поліцейські вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.