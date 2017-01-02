Сьогодні вранці на рейси у Львові не виїхало 244 автобуси

Станом на 08:00-8:30 2 січня 2017р. у Львові на восьми маршрутах не виїхав жоден автобус, а на сімнадцяти автобусних маршрутах виїхало не більше двох автобусів

Про це йдеться на facebook-сторінці За якісний транспорт.

Аналіз ситуації у розрізі кожного перевізника:

ЛКП «АТП-1» – має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016р.) 161 автобус, згідно з GPS було 100 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 62,1 %.

Не виїхав жоден автобус на маршрут №1а,2а, 4а, 6, 9.

Не більше двох автобусів було на маршрутах: 5а, 55, 56 (за угодою, має бути один автобус).

ПАТ «АТП-14630» – має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016р.) 110 автобусів, згідно з GPS було 52 автобуси на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 47,3 %.

Не виїхав жоден автобус на маршрут: 38.

Не більше двох автобусів було на маршруті:44, 54.

ТОВ «МІРА і К» – має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016р.) 95 автобусів, згідно з GPS було 25 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 26,3 %.

Не виїхало жодного автобуса на маршрути: 27, 35.

Не більше двох автобусів було на маршруті:8, 12, 33, 40.

ТОВ «ФІАКР» – має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016р.) 75 автобусів, згідно з GPS було 42 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 56,0 %.

Не більше двох автобусів було на маршруті:18, 22, 24, 39.

ТОВ «УСПІХ БМ» – має бути згідно з паспортом 64 автобуси, згідно з GPS було 42 автобуси на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 65,6 %.

Не більше двох автобусів було на маршруті:48, 49.

Загалом на маршрутах у Львові мали б курсувати (згідно з паспортами, які були до 31.12.2016р.) 505, у той час виїхали лише 261. Не виїхали на маршрут – 244 автобуси.

Середні показник кількості автобусів по всіх АТП: 51,5% потрібної кількості.

Не виїхало жодного автобуса на маршрути: 1а, 2а, 4а, 6, 9, 27, 35, 38.

Проблемні маршрути, де є максимум два автобуси: 5а, 8, 11, 12 , 18, 22, 24, 30, 33, 39, 40, 44, 48, 49, 54, 55, 56 (за угодою, має бути один автобус).