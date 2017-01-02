Прикордонників “посилили” броньованим катером та новим озброєнням

Донецький прикордонний загін отримав швидкісний броньований катер українського виробництва, нові ХАМЕРи та озброєння

Про це сьогодні, 2 січня, повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

“Прикордонний загін відтепер посилений швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими ХАМЕРами та озброєнням. А новітня система “АЕРОС”, над розробкою якої працювали українські та американські фахівці, “бачить” одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести та визначати поведінку до двохсот цілей”, – зазначив глава держави.