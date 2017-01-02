Послухати джаз із балкона кабінету Садового зібралося близько 6 000 людей

Із балкона кабінету міського голови Львова вчора лунав джаз

Учора, 1 січня, о 18.00 на балконі кабінету міського голови Львова на пл Ринок відбувся джазовий концерт від Lviv Jazz Orchestra.

«Розпочинати рік із джазу – для нас вже стало традицією. Цей захід, присвячений Різдву, ми проводимо у місті, а саме на балконі кабінету міського голови, вдруге», – зазначила Марта Іванишин, керівник відділу промоції міста.

Джазовий колектив «MEDICUS» виконав твори в стилях діксіленд свінг джаз-року. В репертуарі – українські колядки, зарубіжні та світові хіти в стилі діксіленд.

Як повідомляє на своїй facebook-сторінці Lviv.Travel, послухати джаз до ратуші зібралося близько шести тисяч львів’ян і гостей міста.