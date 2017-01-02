Оксана Муха запрошує поколядувати на «Різдвяний Unplugged»

У неділю, 22 січня, на сцені Львівської філармонії співачка Оксана Муха розповість свою «Різдвяну історію»

І зробить це колядками, щедрівками та піснями а капела – у новій святковій концертній програмі «Різдвяний Unplugged». Початок – о 16:00 та 19:30.

Цьогорічні різдвяні концерти Оксани Мухи – це прем’єра на 100 відсотків: жодної з композицій з цієї програми не виконували раніше. Прозвучать і відомі, і невідомі колядки – в несподівано-драйвових та містично-ліричних аранжуваннях.

«Ми задумали цей вечір як Різдвяну містерію, що звучить, – розповідає Оксана Муха. – Власне, це звучання буде особливим. Колядки, обрамленні дуже атмосферною музикою, ритмами та візуалізацією. Залишається оригінальна мелодія, зміст, текст, а її форма, аранжування – це буде акустична подорож не лише країнами, а й планетами… Це буде тиха коляда для меломанів і людей з чутливим серцем».

«У час Різдва люди стають добрішими та більш радісними, – додає Муха. – Усі святкують Різдво, а уявити це свято без колядки я не можу. Скільки себе пам’ятаю, я завжди співала на Різдво – чи з батьками, чи з друзями. І найкраще з того, що пам’ятаю, а також недавні відкриття незнаних колядок та щедрівок, – це скарб, яким і поділюся з людьми 22 січня!»

Ціна квитків на «Різдвяний Unplugged» Оксани Мухи 22 січня у Львівській філармонії – від 100 до 200 грн. Продаж квитків – на сайті gastroli.ua.