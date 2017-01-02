Новорічна ніч у Львові минула без надзвичайних ситуацій – Патрульна поліція Львова

Патрульні Львова опрацювали вночі 264 завдання в місті й 9 – на дорогах державного значення. Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

У новорічну ніч відбулося лише дві дорожньо-транспортні пригоди у Львові й одна – на головних дорогах Львівщини. Жодної аварії – з потерпілими. У місцях скупчення людей сталося 15 бійок, однак патрульні швидко локалізували усі. Зафіксовано 99 правопорушень громадського порядку, із них фактів порушення тиші – 25. Патрульні виїжджали на 16 сімейних сварок і 2 пожежі. Склали 24 адмінматеріали щодо порушення правил дорожнього руху. У Львові зупинили та склали протоколи на 6 нетверезих водіїв, на автодорогах Львівщини – 4. Сталося 5 крадіжок та 1 грабіж. Утім загалом новорічна ніч минула без надзвичайних ситуацій.