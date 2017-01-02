На Сихові чоловік із двома ножами буянив у супермаркетах (фото)

Патрульні затримали чоловіка, який хуліганив у двох супермаркетах і погрожував ножем

Про це інформує Патрульна поліція Львова.

Сьогодні близько 11 години ранку з вулиці Сихівської надійшло повідомлення про адмінправопорушення. Заявник повідомив, що в супермаркеті невідома галасує і погрожує предметом, який нагадує ніж. Коли патрульні приїхали на місце події, чоловік утік. Інспектори обстежили територію і виявили чоловіка у ще одному супермаркеті неподалік. Він розбив кілька скляних вітрин. Патрульні затримали чоловіка, при поверхневій перевірці виявили у нього два кухонні ножі. Затриманий поводився неадекватно, тому на місце події, крім слідчих, викликали медиків із психіатричної лікарні. Слідчі кваліфікували справу за ст. 296 ККУ (Хуліганство).Медики забрали чоловіка до психіатричної лікарні.