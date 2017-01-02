На Різдво в Україну прийдуть сильні морози

6 – 7 січня в Україні очікується різке похолодання

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

6 січня у Києві вдень очікується -12-14 градусів, вночі -14-16. На заході країни прогнозують приблизно таку ж температуру.

У східних та південних областях тепліше: вдень -1-6, вночі -4-8 градусів.

7 січня ще похолодає. У Києві прогнозують -17-19 градусів вдень і -19-21 вночі. У західних областях приблизно така ж температура.

У Чернігівській та Сумській областях вдень 7 січня очікується -18-20 градусів, вночі – до -26 морозу.

У Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях вдень -10-13, вночі до -16. У Донецькій та Запорізькій трохи тепліше – до -8 вдень та до -12 вночі.

У південних областях вдень і вночі температура буде близько -10-12 градусів.