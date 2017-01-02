На Львівщині прикордонники виявили серед вантажу руди 4 тисячі пачок цигарок (фото)

Близько 4 тисяч пачок цигарок намагалися перемістити через державний кордон під рудою

Учора в залізничному пункті пропуску прикордонники Мостиського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили близько 4 000 пачок цигарок. Під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Польщі, оглядова група виявила серед руди 8 пакунків із тютюновими виробами марки «Jin Ling» без акцизних марок. Наразі проводять заходи щодо пошуку осіб, причетних до цього правопорушення. Виявлений конфіскат передали представникам фіскальної служби.