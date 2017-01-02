На Львівщині чоловік вистрелив сусідові в око з пневматичної зброї

Як з’ясували працівники Кам’янко-Бузького відділу поліції, двоє односельців стріляли по пластикових пляшках

До Кам’янко-Бузького відділу поліції 1 січня надійшло повідомлення лікаря швидкої допомоги. Близько 19.00 до них по медичну допомогою звернувся 19-річний мешканець одного з сіл району з діагнозом: «кульове поранення, рвана рана верхньої повіки, контузія правого ока». Постраждалого госпіталізували в офтальмологічне відділення місцевої лікарні.

Під час слідчо-оперативних дій було встановлено, що постраждалий отримав тілесні ушкодження внаслідок пострілу з пневматичної гвинтівки. Правоохоронці встановили, що близько 17.00 він із сусідом стріляли по пластикових пляшках. 56-річний чоловік з необережності вистрелив у постраждалого. Пневматичну гвинтівку поліцейські вилучили.

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження, проводять слідчі дії, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.