На Донеччині під час п’яної бійки загинув військовослужбовець

Під час конфлікту між групою чоловіків, який стався у селі Донське Волноваського району, військовослужбовець ЗСУ отримав смертельні тілесні ушкодження, ще двоє цивільних громадян травмовані

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Близько 1.00 до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні, що у селі Донське помер 34-річний чоловік, мешканець Херсона. Ще двоє жителів Волноваського району – 30 та 22 років – госпіталізовані.

За попередньою версією встановлено, що у парку села Донське сталася бійка. Конфлікт спровокувало алкогольне сп’яніння з обох сторін, яке призвело до трагічних подій. В результаті насильницьких дій військовослужбовець отримав смертельне поранення, – прокоментував очільник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

На цей час усіх учасників конфлікту встановили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події. Досудове розслідування ведеться спільно з Військовою службою правопорядку.