Міст на Городоцькій відкрили для проїзду транспорту перед Новим роком

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, міст на вул. Городоцькій відкрили для руху транспорту з 18.00 31 січня

Однак, рух для пішоходів мостом обмежено. Роботи на хідниках і спусках продовжать одразу після свят, якщо будуть сприятливі погодні умови.

«Дорога на вул. Городоцькій для проїзду машин буде відкрита. Але рух для пішоходів ще обмежений. Просимо усіх звернути на це увагу. Вночі нанесли необхідну дорожню розмітку, вже прибрали усі блоки, які обмежували рух. Довстановлюють дорожні знаки. Не завершений увесь обсяг робіт щодо хідників та спусків. Ці роботи продовжать одразу після свят, якщо сприятимуть погодні умови», – розповів 31 січня Сергій Бабак, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Нагадаємо, міст на Городоцькій, 166 почали ремонтувати 1 червня. Стан шляхопроводу був передаварійним, тож роботи були складними.