Клімкін та новий очільник ОБСЄ поїдуть на Донеччину

3 та 4 січня глава МЗС України Павло Клімкін та голова ОБСЄ, Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц здійснять робочий візит до Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

“Метою візиту є ознайомлення Курца на початку головування Австрії в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією РФ проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участі австрійських гуманітарних організацій”, – зазначили у відомстві.

Також Клімкін та Курц обговорять перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу СММ ОБСЄ в Україні для ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських угод.