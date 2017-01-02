EX.UA перезапустив сервіс ЕХ-файли на новому домені

Файлообмінник EX.UA запустився на новому домені fex.net

Про це «Львівська газета» дізналася з повідомлення на сайті ex.ua

«Рішення порталу про припинення діяльності викликало у користувачів безліч питань. На портал прийшла величезна кількість запитів, де тепер можна буде зберігати файли. За час існування сервіс ЕХ-файли став персональним накопичувальним диском для багатьох громадян України. На ньому зберігалися особисті архіви, професійні напрацювання і персональні добірки файлів.

Повідомляємо, що сервіс ЕХ-файли перезапущений на домені FEX.NET (File EXchange Network). Він реалізований на принципово новій технологічній платформі, що забезпечить додаткову зручність використання», – йдеться у повідомленні.

FEX.NET надає користувачам такі послуги:

Анонімний обмін файлами будь-якого формату і розміру;

Автоматичне конвертування файлів для перегляду і програвання;

Термін зберігання об’єкта з файлами становить 7 днів, з моменту створення ключа;

Система оповіщення користувача про час використання зберігання файлів;

@ Fex.net Пошта.

Набір функцій є базовим і буде розширюватися, – обіцяють у компанії. Протягом двох місяців тут мають реалізувати додаткові можливості файлообміну, включаючи запуск постійного сховища і хмари потокового мовлення.

Для перших 100 000 українських користувачів очікувана вартість зберігання інформації становитиме 1 $ за 1ТБ в місяць.

Усі власники поштових скриньок EX.UA отримають додаткове розширення на домені FEX.NET із тим самим логіном і паролем доступу.