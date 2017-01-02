Через недопалок у Львові мало не згоріла квартира

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області

1 січня о 04:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку у м. Львів по вул. Миколайчука, 22.

До місця події оперативно прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини №3, частини спеціальної пожежної техніки Загону технічної служби міста Львова та оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області.

На момент пожежі у квартирі перебувала власниця (1981 р.н.) зі своїми друзями. Ймовірно, причиною пожежі міг стати недопалок, що потрапив на горючу поверхню й спричинив займання.

Унаслідок пожежі виникло сильне задимлення, що спричинило загрозу отруєння токсичними продуктами горіння для мешканців будинку. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до евакуації жителів будинку із вищого поверху. Загалом рятувальники вивели на свіже повітря 20 людей.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання.

О 05:06 пожежу локалізовано і о 05:08 повністю ліквідовано в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 40 кв.м.

До ліквідації займання залучили 14 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення займання та обставини події встановлюють правоохоронці. Унаслідок події ніхто не постраждав.