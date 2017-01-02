Американський Hollywood став “Марихуаною”

Першого січня мешканці одного з найвідоміших районів Лос-Анджелеса побачили, що знаменитий знак Hollywood перетворився на Hollyweed

Другу частину цього слова, wood (“ліс”) невідомий жартівник замінив на “weed” – сленгову назву марихуани.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція вважає цей інцидент незначним порушенням і з’ясовує його обставини. Камери спостереження зафіксували людину, яка видряпується на знак, щоби повісити полотно, інформує Los Angeles Times.

Знаменитий знак на горі Маунт Лі складається із літер, висотою у 13,7 метра. Невідомий жартівник не пошкодив їх: він просто частково закрив літери “O” брезентом.

Із написом Hollywood такий розіграш стається не вперше: у 1976 році був схожий інцидент, коли у штаті послабили норми щодо марихуани.

Джерело: ВВС Україна