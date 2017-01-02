8 січня у Львові відбудеться концерт до 500-річчя Реформації

8 січня о 15:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку (просп. Свободи) відбудеться різдвяний концерт «Від реформації серця до реформації суспільства»

Захід присвячено 500-річчю Реформації. У програмі – виконання колядок та різдвяних пісень об’єднаним хором євангельських громад, святкові привітання.

Мета такого заходу – привернути увагу львів’ян та гостей міста до події Реформації.

Реформація (від лат. reformatio — перетворення, виправлення) – церковно-релігійне, духовно-суспільне та політично рухове оновлення в країнах Західної та Центральної Європи у XVI столітті, спрямоване на повернення до біблійних першоджерел християнства, яке набуває форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади.

Початком Реформації прийнято вважати виступ німецького ченця Мартіна Лютера 31 жовтня 1517 року, який цього дня прибив 95 тез проти торгівлі індульгенціями до брами собору у Вітенберзі.

Передумовою до Реформації була криза папства у XIV-XV ст. – західна схизма. Рух із церковного поступово переростав у суспільний через невтілені надії на церковну реформу після рішень Констанцького собору 1414–1418 років (папа Мартин V) і особливо Базельсько-Флорентійського собору 1431-1449 років (папа Євгеній IV), а також віденського конкордату 1448 року щодо Німеччини між римсько-німецьким кайзером Фрідріхом ІІІ і папою Миколаєм V.

Безпосереднім початком Реформації вважають розповсюдження Лютером персональних листів-звернень, у яких він доводив, що Спасіння та Божа милість досягаються завдяки Вірі, а не сповіді в гріхах.

Ініційований Мартіном Лютером, церковно-релігійний рух спричинив розрив єдності західноєвропейської церкви – появу національних церковних спільнот та виникнення нової теології протестантизму.