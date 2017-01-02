18-річний львів’янин у новорічну ніч пограбував 20-річну дівчину

Поліцейські викрили зловмисника, причетного до пограбування

До Шевченківського відділу поліції 1 січня із заявою звернулась 20-річна львів’янка. Дівчина повідомила, що невідомий чоловік на вулиці Замарстинівська близько третьої ночі незаконно заволодів її мобільним телефоном «Самсунг» вартістю три тисячі гривень, грошима – двома з половиною тисячами гривень, банківськими картками та картками на знижку в аптеках.

Правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний 18-річний львів’янин.

Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. Вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.