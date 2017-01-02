15 лютого у Львові планують освятити військовий храм Стрітення Господнього

У новому 2017 році у Львові відкриє свої двері для моління ще один храм – Стрітення Господнього (м. Львів, вул. Батуринській, бічна вулиці Клепарівської), присвячений полеглим у війні в Афганістані, на Майдані та сході України

Будівництво храму ведуть зусиллями воїнів Львівської обласної та міської організацій ветеранів Афганістану, учасників АТО, інших локальних війн, та душпастирів Центру Військового Капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ. Про це повідомляє Капеланство.info.

За 2016 рік ветеранам і капеланам вдалося не лише спорудити склепіння храму, а й виконати основні роботи: перекрити дах, утеплити стелю, встановити вікна, обладнати опалення, покласти підлогу… Поряд споруджено дзвіницю, у якій відбуватимуться зустрічі з ветеранами Афганістану, учасниками АТО, курсантами, військовослужбовцями та членами їхніх сімей, проводитиметься катехизація для дітей.

Освятити храм планують 15 лютого 2017 року, на храмовий празник, у свято Стрітення ГНІХ. Цей день є важливис для воїнів-афганців, адже саме 15 лютого 1989 року завершилося виведення військ із Афганістану.

До військового храму Архиєпископ та Митрополит Львівський УГКЦ призначив для служіння капеланів: о. Михайла Білецького – настоятелем храму, також у храмі трудитиметься о. Мирон Горбовий.