Збройна сутичка у Хмельницькому: поліція застрелила озброєного чоловіка

Нападник завдав поранень трьом людям і не збирався припиняти

У Хмельницькому ранком п’ятниці, 30 грудня, поліцейські застрелили чоловіка, який кидався із гострим металевим предметом на перехожих.

Як зазначається, щонайменше три жінки постраждали від нападника. Подробиці інциденту повідомили у патрульній поліції міста.

“Патрульні побачили, що цей чоловік вже йшов у їхню сторону і з-за спини діставав якийсь гострий предмет – чи то ніж, чи то шило, чи то викрутку, і почав кидатися на перехожих. Після чого один з інспекторів використав табельну зброю і вистрелив у ногу нападнику, потому ще кілька разів вистрелив у ногу, проте той не припиняв нападати. Тож довелось застосувати ще раз табельну зброю”, – розповів прес-секретар патрульної поліції у Хмельницькому Роман Мартинюк.

Він також зауважив, що медики “швидкої” почали надавати потерпілому допомогу, проте той помер від отриманих травм.