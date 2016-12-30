За продаж алкоголю й тютюну неповнолітнім на Львівщині анулювали 41 ліцензію

Упродовж одинадцяти місяців в області анулювали 41 ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/чи тютюновими виробами за реалізацію таких товарів неповнолітнім

Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Львівській області, станом на 1 грудня 2016 року за результатами проведених фактичних перевірок донараховано фінансових (штрафних) санкції на суму 1 696,4 тис. грн.

На підставі матеріалів правоохоронних органів винесено 55 рішень про застосування фінансових санкцій за реалізацію алкогольних/ слабоалкогольних напоїв та/чи тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, або без ліцензійну торгівлю, донараховано санкцій на загальну суму 554,2 тис. грн., сплачено 289,5 тис.грн., а також анульовано 41 ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/чи тютюновими виробами.