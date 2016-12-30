За інформацією відділу капітального ремонту управління інженерного господарства ЛМР, з 3 січня заплановано розпочати реконструкцію аварійного колектора на вул. Богданівській. Замовником робіт виступає ЛМКП «Львівводоканал», підрядником – компанія «Вест-інвест».

Як зазначили у ЛМКП «Львівводоканал», роботи будуть виконувати на ділянці від «перехрестя вул. Старознесенська – Тарасівська вверх по вул. Богданівській до церкви Різдва Пресвятої Богородиці».

Як додали у відділі капітального ремонту, матеріали для виконання робіт вже закуплено і роботи заплановано завершити до 1 березня наступного року. На період виконання робіт рух автотранспорту на вказаній ділянці буде обмежено.

Нагадаємо, на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури, у 2016 році розпочато реконструкцію вул. Богданівської (від вул. Золочівської до вул. Пластової) і також продовжено розпочату на замовлення управління капітального будівництва реконструкцію на ділянці від вул. Глинянський Тракт до вул. Золочівської.

На ділянці від вул. Золочівської до вул. Пластової замінено інженерні мережі, влаштовано два шари асфальтобетону, частково замощено тротуари бетонною плиткою. На 2017 рік заплановано влаштування ще одного (верхнього) шару асфальтобетону, завершити ремонт тротуарів, влаштувати асфальтобетонне покриття на велосипедній доріжці, влаштувати зовнішнє освітлення та впорядкувати газони.

По другому проекту – від вул. Глинянський Тракт до вул. Золочівської – роботи проводились тільки на ділянці від вул. Золочівської до вул. Старознесенської, а саме: прокладено мережі дощової каналізації, встановлено бордюри, влаштовано дорожню основу та один шар асфальтобетонного покриття.

У 2017 році будуть продовжені роботи з влаштування проїжджої частини, велодоріжки, тротуару, інформує прес-служба ЛМР.