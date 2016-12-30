Як працюватимуть у святкові дні митні пости Львівської митниці ДФС (графік)

Львівська митниця ДФС інформує про графік роботи у період новорічних і різдвяних свят

З метою сприяння суб’єктам підприємницької діяльності, забезпечення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів митні пости «Мостиська», «Краковець», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Львів-аеропорт» працюватимуть цілодобово у звичайному режимі.

Митний пост «Малехів» та відділ митного оформлення №1 (м.Городок):

02 та 09 січня 2017 р. – з 09.00 до 18.00.

З 03 по 06 січня 2017 р. – у звичному режимі.

01, 07, 08 січня 2017 р. – вихідні дні.

Митні пости «Броди», «Стрий», «Дрогобич», «Львів-поштовий», «Запитів», а також відділи митного оформлення №№ 2 та 3 – у звичному режимі.

Контактний телефон: (032) 258-99-69.