Від завтра поліція Львівщини працюватиме в посиленому режимі

Понад тисяча правоохоронців чергуватимуть у Львові й області в новорічні свята

Про те як правоохоронці Львівщини підготувались до забезпечення публічного порядку у Львові й області у період новорічних свят, розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран

У Львові основну увагу правоохоронці приділятимуть охороні публічної безпеки в центральній частині міста, де проходить Різдвяний ярмарок, біля ялинки та на площі Ринок, де проводитимуться масові заходи та у новорічну ніч відбуватиметься ЗD-шоу. На вулицях Львова й у містах області збільшать кількість піших патрулів поліції.

«Починаючи від 31 грудня особовий склад поліції Львівщини працюватиме в посиленому режимі. З числа правоохоронців сформовані спеціальні групи для оперативного реагування на можливі правопорушення, будуть працювати додаткові слідчо-оперативні групи, а також створені мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких увійдуть експерти-вибухотехніки та кінологи», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран.

Поліцейські звертаються до мешканців Львова, Львівської області, а також гостей міста з проханням дотримуватись правил поведінки у публічних місцях, не порушувати законодавство та бути ввічливими. Пам’ятайте, що більшість злочинів люди скоюють, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння – це хуліганства, бійки, які зазвичай закінчуються тілесними ушкодженнями, сімейні та побутові конфлікти та інші правопорушення. Тому не зловживайте спиртним і поводьтеся пристойно.

У разі, якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину чи правопорушення, повідомляйте про це правоохоронців на оперативну лінію 102 або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені у публічних місцях, – додають у відділі комунікації поліції Львівської області.