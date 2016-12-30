В Укргідрометцентрі озвучили орієнтовний прогноз погоди на січень і лютий

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив, що в січні і лютому 2017 року очікується підвищення температури повітря порівняно з нормою, однак можлива різка зміна погодних умов з короткочасними і досить сильними похолоданнями.

Про це Кульбіда повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу з реагування на надзвичайні ситуації в зимовий період, передає УНІАН.

“Якщо говорити про січень і лютий, то я не буду називати середні показники температури. Хочу тільки зауважити, що на тлі підвищення порівняно з нормою температури повітря в січні-лютому все одно слід очікувати різких змін погодних умов: короткочасних, але досить сильних похолодань, формування сильних снігопадів, утворення ожеледі і виникнення штормових вітрів”, – зазначив Кульбіда.

Також він навів приклад про тенденції розвитку погодних процесів в Україні.

“У Києві за останні 20 років середня температура в столиці у січні була нижче норми лише у двох роках (у 2010 році – значно нижче); близькою до норми – у двох роках; вище норми на 1-3°C – у восьми роках; значно вище норми – ще у восьми роках. Тому ймовірність холодного січня в Києві складає менше 5%”, – зазначив Кульбіда.

За його словами, аналогічна ситуація з лютим: “Хоча кількість випадків, коли температура була нижче норми на один і більше градусів, було 5, а 2012 рік був досить холодним і температура тоді була значно нижче норми”.