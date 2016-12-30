Упродовж 31 грудня – 2 січня на Львівщині збережеться ожеледиця. Прогноз погоди на тиждень

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що впродовж 31 грудня – 2 січня по місту Львову і області збережеться ожеледиця.

Відтак, усіх учасників дорожнього руху просять бути обережними на дорогах.

Зокрема, завтра, 31 грудня, синоптики прогнозують без опадів, вночі та вранці слабкий туман, на дорогах – ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 5 – 7° морозу, вдень 0 – 2° тепла.

1 січня очікується без опадів, на дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

2 січня прогнозується без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

3 – 4 січня за прогнозами синоптиків – вночі без істотних опадів, вдень часом сніг, 4 січня вітряно. Температура повітря вночі 3 січня 2 – 7º морозу, 4 січня 4 – 9º морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла.

5 січня – невеликий сніг, 6 січня – переважно без опадів.