Унаслідок отруєння чадним газом госпіталізували мешканців Винників

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, вчора, 29 грудня, о 17:30 у приватному житловому будинку на вул. Ломоносова, 41-а, (м. Винники), ймовірно, отруївся чадним газом чоловік, 1986 року народження. Постраждалого госпіталізували до обласної клінічної лікарні (20% карбоксигемоглобіну).

За інформацією аварійної служби ПАТ «Львівгаз», отруєння сталося внаслідок несправності печі на твердому паливі. Подачу газу до будинку тимчасово припинено.

Причини події з’ясовують.